Giresun'da yağış nedeniyle devrilen ağaç eve zarar verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresun'da yağış nedeniyle devrilen ağaç eve zarar verdi

Giresun'da yağış nedeniyle devrilen ağaç eve zarar verdi
Anadolu Ajansı / Aytekin Özdemir - Haberler | Güncel

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle devrilen ağaç bir evde hasara neden oldu.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle devrilen ağaç bir evde hasara neden oldu.

İlçenin Palatlı Mahallesi'nde yağış nedeniyle yerinden sökülen dut ağacı, Selahattin Palak'a ait evin üzerine devrildi. Palak ve iki torunun bulunduğu evde hasar oluştu, kimse yaralanmadı.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, AA muhabirine, evin üzerine devrilen ağacın ekiplerce kesilerek kaldırıldığını söyledi.

Evdeki hasarın da giderilmeye çalışıldığını vurgulayan İbaş, "Çok şükür herhangi bir can kaybı, yaralımız yok. Vatandaşımızın evini eski haline getirmesi için maddi desteğimizi sağlayacağız. Allah beterinden korusun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aytekin Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Bulut
Magazin Ece Erken Fatma Girik İrem Derici Mehmet Ali Erbil
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Serdar Aziz Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Giresun'da yağış nedeniyle devrilen ağaç eve zarar verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 16:35:52. #1.15#

title