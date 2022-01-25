Giresun'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Giresun'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Giresun'un iç kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bırakıldı.

GİRESUN (AA) - Giresun'un iç kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Giresun Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durumu İzleme (HAYDİ) ekipleri, yüksek kesimlerde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının ihtiyaçlarının giderilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

Ekipler kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı ormanlık alanlarda belirlenen noktalara sırtlarında çuvallarla yem taşıdı. Yemler küreklerle kardan temizlenen bu alanlara dağıtıldı.

Çalışmaların yağış etkisini kaybedinceye kadar süreceği öğrenildi.

Giresun'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Giresun, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title