Giresun'da yaban hayvanları için doğaya 3 ton yem bırakıldı
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Giresun'da yaban hayvanları için doğaya 3 ton yem bırakıldı

10.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:50
Giresun'da yaban hayvanları için doğaya 3 ton yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Giresun Şube Müdürlüğü, yaban hayvanları için doğaya yem bırakma çalışmalarına devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Giresun Şube Müdürlüğü, yaban hayvanları için doğaya yem bırakma çalışmalarına devam ediyor.

Giresun ve yöresinde yüksek kesimlerde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Yiyecek için zaman zaman kent merkezlerine kadar inen yaban hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için DKMP Giresun Şube Müdürlüğü ekiplerince yoğun çaba harcanıyor.

Görevliler, zorlu coğrafyaya rağmen kış döneminde bugüne kadar doğaya 3 tonu aşkın yem bıraktı. Bu miktarın 5 ton olmasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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