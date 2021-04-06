Giresun'da vefat eden Kıbrıs gazisi Salih Kemal Baydere son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresun'da vefat eden Kıbrıs gazisi Salih Kemal Baydere son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız - Haberler | Güncel
Giresun'da vefat eden Kıbrıs gazisi Salih Kemal Baydere son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Salih Kemal Baydere'nin cenazesi, memleketi Giresun'un Bulancak ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Salih Kemal Baydere'nin cenazesi, memleketi Giresun'un Bulancak ilçesinde toprağa verildi.

Naaşı yakınları tarafından ilçeye getirilen Baydere için Merkez Orta Cami'de tören düzenlendi.

Baydere'nin naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe merkezindeki Bulancak Eski Mezarlık'ta toprağa verildi.

Törene, Baydere'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Enver Ünlü, Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, Bulancak Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçükbekir, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Bulancak Jandarma Komutanı Binbaşı Ersin Erkut, Bulancak Emniyet Müdürü Bünyamin Akkaya, Bulancak Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Selçuk Türkmen ve Bulancak Gaziler Derneği Başkanı Dursun Ali Beyaz katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Dilan Çıtak Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Ozan Tufan Caner Erkin
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Giresun'da vefat eden Kıbrıs gazisi Salih Kemal Baydere son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 16:46:46. #1.15#
title