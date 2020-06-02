Giresun'da Vefa Sosyal Destek Grupları 24 bin 491 talebi yerine getirdi
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Giresun'da Vefa Sosyal Destek Grupları 24 bin 491 talebi yerine getirdi

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 1 Haziran'a kadar Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli 1325 gönüllünün, gelen 24 bin 673 talepten 24 bin 491'ini yerine getirdiğini söyledi.

Giresun'da Vefa Sosyal Destek Grupları 24 bin 491 talebi yerine getirdi
02.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:05

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 1 Haziran'a kadar Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli 1325 gönüllünün, gelen 24 bin 673 talepten 24 bin 491'ini yerine getirdiğini söyledi.

Sarıfakıoğulları, Valilikte düzenlenen İl Pandemi Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, 1 Haziran itibarıyla kontrollü sosyal hayat döneminin başladığını belirtti.

İkinci adım normalleşme sürecinin birtakım kuralları da beraberinde getirdiğini ifade eden Sarıfakıoğulları, vatandaşlardan maske kullanımı, sosyal mesafe ve kişisel hijyene dikkat etmelerini istedi.

Sarıfakıoğulları, bu süreçte 65 yaş ve üstü vatandaşlara 134 bin 856 lira idari ceza uygulandığını kaydederek, yine görevliler tarafından iş yerlerinde gerekli denetimlerin yapıldığını aktardı.

Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Sarıfakıoğulları, "1 Haziran'dan önce Vefa Sosyal Destek Gruplarımızda yer alan bin 325 gönüllümüzle il genelinde 24 bin 673 başvuru kabul edildi. Bunların 24 bin 491'inin talebi yerine getirilmiştir." dedi.

Sarıfakıoğulları, virüsle mücadele dönemindeki çalışmalarından dolayı başta sağlık çalışanlarına, kaymakamlara, belediye başkanlarına, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerine, kolluk birimlerine, öğretmenlere, imamlara ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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