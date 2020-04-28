Giresun'da, Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmaları Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Tengir, Şebinkarahisar Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince 3 bin 982 kişiye hizmet ulaştırıldığını bildirdi.

Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Tengir, Şebinkarahisar Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince 3 bin 982 kişiye hizmet ulaştırıldığını bildirdi.

Tengir, yaptığı yazılı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubunun, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiğini belirtti.

İlçede 3 bin 982 yardım talebinin ulaştığını ifade eden Tengir, bunların yerine getirildiğini aktardı.

Kaymakam Tengir, çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın mağdur olmamaları amacıyla Vefa Sosyal Destek Grubumuz teyzelerimizin maaşını çekti, amcalarımızın gazetesini, bir başka amcamızın ilacını temin edip evlerine ulaştırdı. Mahallelerimizde ve köylerimizde bulunan 65 yaş ve üzeri kimsesi olmayan vatandaşlarımız öncelikli olarak mahalle ve köy muhtarlarımız, din görevlilerimiz, ilçe merkezinde belediye meclis üyelerimiz,emniyet, jandarma ve zabıtalarımız ile görev dağılımını eksiksiz yerine getirdi, getirmeye de devam ediyor."

Kaynak: AA