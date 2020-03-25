Giresun'da Vefa Sosyal Destek Grubu 921 vatandaşa hizmet verdi Giresun'da 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olanlar için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" 921 kişiye hizmet verdi.

Giresun'da 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olanlar için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" 921 kişiye hizmet verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasının "Vefa Sosyal Destek Grubu"nca takip edildiği belirtildi.

112, 155, 156 ve diğer telefon numaraları üzerinden ulaşan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığı ifade edilen açıklamada, bugüne kadar toplam 921 kişinin başvuru yaptığı ve tamamının başvurusunun yerine getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kendilerine kayıtlı olup ödeme gücü olmayan 56, İl Jandarma Komutanlığınca belirlenen 163, Giresun Belediyesi tarafından 123 olmak üzere toplamda 342 ihtiyaç sahibine erzak yardımı yapıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA