Giresun'da uyuşturucu ticareti yapan bir kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Giresun'da uyuşturucu ticareti yapan bir kişi tutuklandı

03.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:58
Giresun'da uyuşturucu ticareti yapan bir kişi tutuklandı

Giresun'un Espiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yakalanan iki gençten biri tutuklandı.

Giresun'un Espiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yakalanan iki gençten biri tutuklandı.

İlçenin Merkez Mahallesi'nde, jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen E.S. (15) ve B.S'yi (18) yakaladı.

E.S'nin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 35 uyuşturucu hap ele geçirildi.

B.S. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, E.S. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Yaşar Güler Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Eser Yenenler İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Ömer Bayram Güven Yalçın Samet Aybaba Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Kız Ocak Hisarcık Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Giresun'da uyuşturucu ticareti yapan bir kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 13:01:22. #1.14#
title