Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
16.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:57
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler T.K, K.C.İ.ve F.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak