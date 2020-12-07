Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

07.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:16
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" tabir edilen sokak satıcıları ve suç organizasyonlarının deşifresine yönelik çalışmalarda şüpheli S.S. yakalandı.

Zanlının üst aramasında 719 gram eroin ve 18 sentetik ecza ele geçirildi.

Şüpheli S.S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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