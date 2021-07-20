Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen polis, D.B'yi gözaltına aldı.

Operasyonda 126,5 gram esrar, 11,5 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 1,3 gram metamfetamin maddeleri de elde edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında da "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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