Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, İ.S. gözaltına alındı.

Operasyonda 194 kök kenevir ve 450 gram esrar maddesi elde edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "yasa dışı kenevir dkimi" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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