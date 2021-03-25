Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda Ö.Ç'yi yakaladı.

Şüpheli ile birlikte 47,8 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bulancak Adliyesine sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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