Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

22.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:28
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Giresun'da, uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Giresun'da, uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Giresun Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonunda şüpheli M.Ç. gözaltına alındı.

Şüpheliden 26 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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