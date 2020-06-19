Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmada, E.B. isimli kişi yakalandı.

Üzerinde ve çantasında yapılan aramada, satışa hazır halde fişeklenmiş 40 gram 55 skunk, satışa hazır halde fişeklenmiş 3,7 gram bonzai, 3 dal uyuşturucu katkılı sigara, ruhsatsız 7,65 milimetre tabanca ve şarjörü, 24 MKE yapımı 7,65 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.B, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek" suçundan sevk edildiği mahkemece cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA