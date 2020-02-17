Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Giresun'da, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

17.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:38
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

'da, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl ekipleri, takibe alınan bir aracı kent merkezinde durdurdu.

Yapılan aramada aracın içerisine gizlenmiş 1 kilo 173 gram skunk ele geçirildi. Araçta bulunan E.Ş. ve Z.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ş. tutuklandı, Z.T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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