Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda A.K, B.K. ve A.K. gözaltına alındı.

Zanlıların üstlerinde yapılan aramalarda 137,9 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 2,2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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