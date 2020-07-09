Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Giresun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
09.07.2020 16:34 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:01
Giresun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden S.K., U.K. ve H.D. çıkarıldıkları mahkemece "iştirak halinde uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Ö.A.H. isimli şahıs serbest bırakıldı. - GİRESUN
Kaynak: İHA