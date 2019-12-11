Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Giresun'un Espiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

11.12.2019 20:56 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:02
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

'un ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl ve ilçe jandarma komutanlıklarına bağlı ekiplerce, M.Ş. ve S.B'nin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 226 gram kubar esrar ile 14 kök Hint keneviri ele geçirildi.

M.Ş. ile S.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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