Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Giresun'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüten polis, İ.B, T.B. ve E.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerle birlikte 18 uyuşturucu hap ve 66,5 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.B. ve E.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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