Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama Giresun'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yaptığı operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Giresun'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yaptığı operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik düzenlediği operasyonda D.A.A., K.Y. ve A.Y. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 2 kilo 51 gram esrar ele geçirildi.

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan gözaltına alınan K.Y. ve A.Y. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken D.A.A. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA