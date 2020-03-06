Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Haberler » Güncel » Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haber

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli cezaevine gönderildi.

06.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 06.03.2020 19:34
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, şehir merkezi 'nda durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aracın motor kısmında 1980 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler