Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

GİRESUN (İHA) - Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Giresun'da uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, Giresun'un Bulancak ilçesinde 13,7 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İl Merkezinde yapılan çalışmada da 23,9 gram esrar maddesi, 0,7 gram metamfetamin maddesi, 1 adet el yapımı tabanca ve şarjörü, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı (bong), 12,2 gram esrar maddesi, 49,2 gram skunk maddesi ele geçirildi.

"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan Y.G.M. ve Ö.T. isimli şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GİRESUN

Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İntihar ettiği sanılan kişinin arkadaşı tarafından ağaca asıldığı ortaya çıktı

İntihar ettiği sanılan kişinin arkadaşı tarafından ağaca asıldığı ortaya çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title