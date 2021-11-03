Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

GİRESUN (İHA) - Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Giresun'da uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, Giresun'un Bulancak ilçesinde 13,7 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İl Merkezinde yapılan çalışmada da 23,9 gram esrar maddesi, 0,7 gram metamfetamin maddesi, 1 adet el yapımı tabanca ve şarjörü, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı (bong), 12,2 gram esrar maddesi, 49,2 gram skunk maddesi ele geçirildi.

"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan Y.G.M. ve Ö.T. isimli şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GİRESUN