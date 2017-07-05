Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 120 gram bonzai ve 5 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yapan torbacı tabir edilen sokak satıcılarının deşifre edilmesi, uyuşturucu madde kullanılmasının engellenmesi, uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik Giresun genelinde çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.



Açıklamada, kent merkezinde A.T, B.A. ve Ö.Ç. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 120 gram bonzai ve 5 gram kubar esrar ele geçirildiği kaydedildi.



Şahısların adli mercilerce adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı aktarılan açıklamada, soruşturmanın sürdüğü vurgulandı.