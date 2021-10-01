Giresun'da uyuşturucu operasyonu

GİRESUN (İHA) - Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.

Uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan son çalışmada M.U. isimli şüpheli şahıstan 50 gram metamfetamin maddesi ve 9,8 gram esrar ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan M.U. isimli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GİRESUN

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