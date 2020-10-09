Giresun'da uyuşturucu operasyonu
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Giresun'da uyuşturucu operasyonu

09.10.2020 12:25 | Son Güncelleme: 09.10.2020 12:28
Giresun'da uyuşturucu operasyonu

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 375 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.T.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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