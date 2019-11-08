Giresun'da uyuşturucu operasyonu

08.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:42

Giresun'un Görele ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Giresun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Görele ilçesinde torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında İ.Y., A.S., O.H., G.Ç., C.K. ve M.K. isimli kişileri gözaltına aldı.

Şahıslarla birlikte yapılan aramalarda yaklaşık 23 gram esrar, bir adet av tüfeği ile çeşitli çaplarda fişek bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Görele adliyesine sevk edilen zanlılardan İ.Y., A.S., O.H., M.K. ve C.K. tutuklanırken, G.Ç için ise adli kontrol kararı uygulandı.

Zanlılardan C.K.'nın, çeşitli suçlardan toplam 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Kaynak: AA