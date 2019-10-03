Giresun'da uyuşturucu operasyonu

03.10.2019 13:04

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kilo 280 gram kubar esrar elde edildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen D.K., E.K. ve Y.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şahısların ev ve işyerlerinden "Haklı" isimli uyuşturucu madde arama köpeğinin de katıldığı aramalarda toplam bir kilo 280 gram kubar esrar maddesi elde edildi.

Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla salı verildi.

Kaynak: AA