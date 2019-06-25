Giresun'da uyuşturucu operasyonu

Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, araç içerisine gizlenmiş 4 bin 698 ecstasy hap, 197,2 gram skunk ile yaklaşık 5 gram esrar elde edildi.

Araçta bulunan A.Y.D, S.Ö. ve E.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.D. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA