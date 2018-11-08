Giresun'da Uyuşturucu Operasyonları

Giresun'da bu yıl 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 22 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Giresun Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bu sene içinde kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik 2018 yılı içerisinde yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, il genelinde ilk 10 aylık dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda 19 kilo 778,6 gram esrar, 2,9 gram eroin, 859 gram sentetik bonzai, 60,7 gram kokain ve bin 496,51 gram scanc olmak üzere toplam 22 kilogram 197,71 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonlarda ayrıca, 991 adet uyuşturucu ecstasy hap ile esrar üretiminde kullanmak üzere ekilmiş 881 kök dişi Hint keneviri bitkisinin ele geçirildiği bilgisine de yer verildi.