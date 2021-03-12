Giresun'da uyuşturucu madde ticaretinden 1 kişi tutuklandı
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Giresun'da uyuşturucu madde ticaretinden 1 kişi tutuklandı

12.03.2021 09:52 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:58
Giresun'da uyuşturucu madde ticaretinden 1 kişi tutuklandı

Giresun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 6 kilo 117 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Giresun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 6 kilo 117 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Giresun'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokaklarda uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 6 kilo 117 gram likit metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili E.K. ve M.Ş.K isimli şahıslar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.Ş.K. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GİRESUN

Giresun'da uyuşturucu madde ticaretinden 1 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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