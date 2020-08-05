Giresun'da uyuşturcu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
05.08.2020 19:09 | Son Güncelleme: 05.08.2020 19:12
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dereli İlçesi Eğrianbar köyü Aralcak mevkisinde A.A, B.A, E.A. ve Ş.A'nın ortak kullandıkları adreslerde uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaşıldı.
Şüphelilerin ev ve eklentilerinde uyuşturucu arama köpeği de kullanılarak düzenlenen operasyonda 1,997 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Kaynak: AA