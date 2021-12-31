Giresun'da Uğurca Göleti ekonomiye 2,5 milyon lira katkı verecek

ŞEBİNKARAHİSAR, GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yapımı tamamlanan Uğurca Göleti ekonomiye yıllık 2,5 milyon lira katkı sağlayacak.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda modern sulama projelerinin geliştirilerek uygulamaya konulduğu belirtildi.

Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışının üretim deseninin çeşitlenmesine, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunun altı çizilen açıklamada, bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiği, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediği vurgulandı.

Açıklamada, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Uğurca Göleti'nin sulama inşaatı için ilk adımı attık ve sulama inşaatı ihalesini 5 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirdik. Yapım sözleşmesini de imzalayıp, yüklenici firmaya yer teslimi yapacağız. Temelden 51 metre yüksekliğe sahip Uğurca Göleti'mizde depolayacağımız su ile birlikte 3 bin 280 dekar zirai tarım arazisini su ile buluşturacak ve böylelikle ekonomimize yıllık 2,5 milyon lira katkı sağlamış olacağız."

AA / Gültekin Yetgin - Ekonomi Haberleri

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