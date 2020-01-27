Giresun'da uçurumdan düşen köpeği AKUT ekipleri kurtardı
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Giresun'da uçurumdan düşen köpeği AKUT ekipleri kurtardı

Giresun'un Görele ilçesinde uçurumdan düşen köpek AKUT ekibinin çalışması sonucu kurtarıldı.

27.01.2020 23:30 | Son Güncelleme: 27.01.2020 23:36
Giresun'da uçurumdan düşen köpeği AKUT ekipleri kurtardı

'un ilçesinde uçurumdan düşen köpek AKUT ekibinin çalışması sonucu kurtarıldı.

İlçeye bağlı Beyazıt köyünde dün bir av köpeği arazide kayboldu.

Uçurumdan düştüğü belirlenen köpeği bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar, jandarma ve AKUT Giresun biriminden yardım istedi.

AKUT ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu köpek bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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