Giresun'da uçurumdan düşen köpeği AKUT ekipleri kurtardı
Giresun'un Görele ilçesinde uçurumdan düşen köpek AKUT ekibinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Giresun'un Görele ilçesinde uçurumdan düşen köpek AKUT ekibinin çalışması sonucu kurtarıldı.
İlçeye bağlı Beyazıt köyünde dün bir av köpeği arazide kayboldu.
Uçurumdan düştüğü belirlenen köpeği bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar, jandarma ve AKUT Giresun biriminden yardım istedi.
AKUT ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu köpek bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.