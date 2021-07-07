Giresun'da uçuruma düşen yaşlı kurtarıldı
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Giresun'da uçuruma düşen yaşlı kurtarıldı

Giresun'da uçuruma düşen yaşlı kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde uçuruma düşerek mahsur kalan yaşlı adam, çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde uçuruma düşerek mahsur kalan yaşlı adam, çalışmalar sonucu kurtarıldı.

İlçenin Çakrak yaylasında 80 yaşındaki Muzaffer Yanık, uçuruma düştü.

Yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine yapılan aramalarda Yanık'ın uçurumda mahsur kaldığı belirlendi.

AKUT ekibi ve vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Yanık, Yağlıdere Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Giresun'da uçuruma düşen yaşlı kurtarıldı
Giresun'da uçuruma düşen yaşlı kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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