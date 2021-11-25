Giresun'da uçuruma düşen köpek AKUT ekiplerince kurtarıldı - Haberler
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Giresun'da uçuruma düşen köpek AKUT ekiplerince kurtarıldı

AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel
Giresun'da uçuruma düşen köpek AKUT ekiplerince kurtarıldı

Giresun'da uçuruma düşen köpek, AKUT ekiplerinin üç saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

GİRESUN (AA) - Giresun'da uçuruma düşen köpek, AKUT ekiplerinin üç saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Merkeze bağlı Burhaniye köyünde, Şükrü Mıngır'a ait köpek, fındık bahçesindeki uçuruma düştü. Havanın da kararmasıyla köpeği düştüğü yerden çıkaramayan Mıngır, AKUT'tan yardım istedi.

Bölgeye gelen AKUT ekipleri, köpeği bulunduğu yerden üç saatlik çalışmanın ardından çıkardı.

Sağlık sorunu olmayan köpek, sahibine teslim edildi.

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AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri

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