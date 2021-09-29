Giresun'da uçuruma düşen inek kurtarıldı
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da uçuruma düşen inek, AKUT ekibi tarafından kurtarıldı.
GİRESUN (AA) - Giresun'da uçuruma düşen inek, AKUT ekibi tarafından kurtarıldı.
Merkeze bağlı Alınca köyünde kaybolan bir ineğin uçuruma düştüğü belirlendi.
Hayvanı bulunduğu yerden çıkaramayan sahibi ve köy sakinleri, AKUT Giresun biriminden yardım istedi.
Ekiplerin halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkardığı inek, sahibine teslim edildi.
AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri