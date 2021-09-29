Giresun'da uçuruma düşen inek kurtarıldı - Haberler
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Giresun'da uçuruma düşen inek kurtarıldı

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da uçuruma düşen inek kurtarıldı

Giresun'da uçuruma düşen inek, AKUT ekibi tarafından kurtarıldı.

GİRESUN (AA) - Giresun'da uçuruma düşen inek, AKUT ekibi tarafından kurtarıldı.

Merkeze bağlı Alınca köyünde kaybolan bir ineğin uçuruma düştüğü belirlendi.

Hayvanı bulunduğu yerden çıkaramayan sahibi ve köy sakinleri, AKUT Giresun biriminden yardım istedi.

Ekiplerin halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkardığı inek, sahibine teslim edildi.

Giresun'da uçuruma düşen inek kurtarıldı

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Giresun'da uçuruma düşen inek kurtarıldı - Haberler
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