Giresun'da uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
HANÖNÜ, KASTAMONU (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Bulancak-Bektaş Yayla yolunun Hanönü mevkisinde Güven Yıldız'ın kullandığı 28 DC 527 plakalı otomobil kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
Yaralanan sürücü ile beraberindeki Köksal Yıldız ve Eren Taşbaşı, Bulancak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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