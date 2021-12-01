Giresun'da uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Giresun'da uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

HANÖNÜ, KASTAMONU (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Bulancak-Bektaş Yayla yolunun Hanönü mevkisinde Güven Yıldız'ın kullandığı 28 DC 527 plakalı otomobil kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Yaralanan sürücü ile beraberindeki Köksal Yıldız ve Eren Taşbaşı, Bulancak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri

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