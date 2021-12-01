Giresun'da uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Akkaya köyü Kulakkaya Yaylası yolunda Zikri Kızılkaya idaresindeki 55 YB 415 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki Nazmiye Kızılkaya ile Osman Sarıyıldız, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri

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