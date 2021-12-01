Giresun'da uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun'da uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Giresun'un Dereli ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Akkaya köyü Kulakkaya Yaylası yolunda Zikri Kızılkaya idaresindeki 55 YB 415 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki Nazmiye Kızılkaya ile Osman Sarıyıldız, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Akan trafikte sahibiyle ilerleyen at, otomobil çarpmasından şaha kalkarak kurtuldu

Akan trafikte sahibiyle ilerleyen at, otomobil çarpmasından şaha kalkarak kurtuldu

 Sular altında kalan Kartal Sahil Yolu trafiğe kapatıldı

Sular altında kalan Kartal Sahil Yolu trafiğe kapatıldı

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title