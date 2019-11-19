Giresun'da traktörün uçuruma yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlandığı kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.
19.11.2019 08:04 | Son Güncelleme: 19.11.2019 08:04
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlandığı kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.
İlçenin Konak köyünde Kadir Karaca yönetimindeki 28 DE 480 plakalı traktör uçuruma yuvarlandı.
Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki Zübeyde, Ercan, Makbule ve Leyla Karaca, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA