Giresun'da traktörün ağaçlara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
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Giresun'da traktörün ağaçlara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Giresun'un Çamoluk ilçesinde traktörün yoldan çıkarak ağaçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Giresun'da traktörün ağaçlara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
13.06.2020 19:19 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:54

Giresun'un Çamoluk ilçesinde traktörün yoldan çıkarak ağaçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akyapi köyünde Furkan Kayhan'ın (21) kullandığı 28 AAH 707 plakalı traktör, yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Yaralanan sürücü ile beraberindeki Adem Kınataş (15) ve Hakkı Karaçoban (19) Çamoluk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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