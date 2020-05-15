Giresun'da trafik kazası: 6 yaralı Giresun'da trafik kazası: 6 yaralı -Kaza sonrası araçta sıkışan vatandaşları itfaiye ve vatandaşlar kurtardı Giresun'da iki araç kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Giresun'da trafik kazası: 6 yaralı

-Kaza sonrası araçta sıkışan vatandaşları itfaiye ve vatandaşlar kurtardı

GİRESUN - Giresun'da iki araç kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Giresun merkeze bağlı Samanlıkkıranı Mahallesi'nden şehir merkezine seyir halinde bulunan A.K.G idaresindeki 28 AAN 368 plakalı araç ile karşı yönden gelen 28 EL 414 plakalı otomobil Dağ Dibi mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri ve Giresun Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevki edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesiyle araçtan çıkartıldılar. Meydana gelen trafik kazasında her iki araçta bulunan A.K.G.,H.Ş.,İ.N.Ş.,D.A.,Ö.K.,S.K. isimli altı kişi yaralandı. Yaralılar Giresun Özel Ada Hastanesine ve Giresun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA