Giresun'da trafik kazası: 6 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Giresun'da trafik kazası: 6 yaralı

Giresun'da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Giresun'da trafik kazası: 6 yaralı
15.05.2020 18:55 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:55

Giresun'da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun merkeze bağlı Samanlıkkıranı Mahallesi'nden şehir merkezine seyir halinde bulunan A.K.G idaresindeki 28 AAN 368 plakalı araç ile karşı yönden gelen 28 EL 414 plakalı otomobil Dağ Dibi mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesiyle araçtan çıkartıldı. Kazada her iki araçta bulunan A.K.G.,H.Ş.,İ.N.Ş.,D.A.,Ö.K.,S.K. yaralandı. Yaralılar Giresun Özel Ada Hastanesine ve Giresun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Haber
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Haber
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Haber
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi Haber
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı Haber
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek Haber
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim
İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi
İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi
Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım
Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da...
16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu
16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu
Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk
Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı
Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti
Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan koronavirüse yakalandı
Bilgisayar korsanı, Zoom üzerindeki İncil dersini ele geçirip cinsel içerikli film izletti
Bilgisayar korsanı, Zoom üzerindeki İncil dersini ele geçirip cinsel içerikli film izletti
Gelecek Partisi heyeti, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesine çıkarma yaptı
Gelecek Partisi heyeti, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesine çıkarma yaptı
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl profesyonel?
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl...
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı
Son Dakika: Kayyum atanan Iğdır ve Siirt belediye başkanlıklarına atanan isimler belli oldu
Son Dakika: Kayyum atanan Iğdır ve Siirt belediye başkanlıklarına atanan isimler belli oldu
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Serdar Ortaç Jennifer Lopez Hülya Koçyiğit Burcu Esmersoy
Spor Lionel Messi Bülent Korkmaz Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Mehmet Özdilek
Daha Fazla Karar Haziran İngiltere Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Giresun'da trafik kazası: 6 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 20:38:06. #1.14#
title