Giresun'da trafik kazası: 5 yaralı

Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Metin Keçe (38) yönetimindeki 34 TU 2038 plakalı otomobil, Çiftlik köyü Gölbaşı mevkisinde, yol kenarındaki telefon direğine çarparak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Keçe ile Murat (3), Mertcan (13), Sedef (14) ve Mehmet Keçe (8) yaralandı.

Yaralılar, Görele ve Tirebolu devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA