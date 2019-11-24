Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı

24.11.2019 08:54 | Son Güncelleme: 24.11.2019 08:54

Giresun'un Espiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Mücahit Özdemir idaresindeki 28 AAV 057 plakalı hafif ticari araç, ilçeye bağlı Avluca köyünde Tuncay Dur yönetimindeki 16 AC 5806 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Tuncay Dur ile diğer araçta bulunan Ayşe Çevik, Ramazan Eren ve Gülüşan Özdemir yaralandı.

Yaralılar, Espiye Devlet Hastanesi ve Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA