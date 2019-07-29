Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı

Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı

Giresun Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı

Giresun Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kavaklar Mahallesi'nde Mehmet Tavman (77) idaresindeki 34 ALU 226 plakalı cip kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü Tavman ile araçtaki Rahime Tavman (70), Meva Tavman, (27) ve Habibe Takmaz (63) yaralandı.
Yaralılar Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et