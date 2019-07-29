Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı

Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı

Giresun'un Espiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı

Giresun'un Espiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ömer Camcı idaresindeki 28 YF 840 plakalı otomobil, Avluca köyünde Murat Akkaya yönetimindeki 28 TD 183 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Ali, Sevgi ve Aybala Akkaya yaralandı. Yaralılar Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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