Giresun'da trafik kazası: 2 yaralı

Giresun'da trafik kazası: 2 yaralı

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kümbet Köyü'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

05.09.2019 18:53
Giresun'da trafik kazası: 2 yaralı

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kümbet Köyü'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Mesut Y. idaresindeki 34 ZA 8132 plakalı otomobil Kümbet Köyü istikametinden Yüce Köyü istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak Kümbet Deresine yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Mesut Y. ve araçta bulunan İ.B. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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