Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Giresun'un Dereli ilçesinde minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Giresun'un Dereli ilçesinde minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ese Dursun idaresindeki 28 AB 377 plakalı minibüs, Çalca köyü tüneller mevkisinde, karşı yönden gelen Ali Aydın yönetimindeki 28 EL 464 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücü Aydın olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan minibüs şoförü Dursun ve yolculardan Mustafa ve Murat Aydın Aksu, Giresun'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.