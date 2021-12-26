Giresun'da trafik kazası : 1 ölü

GİRESUN (İHA) - Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kemaliye köyü Darıbaşı mevkiinde İbrahim Akyüz (64) idaresindeki 28 NC 066 plakalı araç dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada Akyüz, olay yerinde hayatını kaybetti.

İbrahim Akyüz'ün dün köydeki evinden ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.Yakınlarının bilgi vermesi üzerine Jandarma ve AKUT tarafından arama çalışmaları başlatılmıştı. - GİRESUN